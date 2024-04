Fußball-Bezirksliga

Ecknach verpasst Überraschung - Stätzling muss sich mit Relegation anfreunden

Serhat Örnek (am Ball) und der VfL Ecknach konnten sich nicht gegen Spitzenreiter TSV Wertingen durchsetzen.

Plus Stätzling kassiert einen herben Rückschlag im Meisterkampf, auch weil Ecknach seinem Ruf nicht gerecht wird. Zell kommt ins Rollen, Mering geht unter.

Der VfL Ecknach liefert dem Tabellenführer einen großen Kampf, muss sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben. In der Nachspielzeit hat der Torhüter die Chance zum Ausgleich. Der SC Griesbeckerzell ringt Gersthofen in einem Kampfspiel trotz Unterzahl nieder und feiert eine Premiere. Der FC Stätzling kassiert nur wenige Tage nach dem Sieg im Spitzenspiel einen herben Dämpfer und muss sich notgedrungen mit der Relegation anfreunden. Der TSV Hollenbach zittert sich zum Sieg, während der SV Mering untergeht.

Ecknach - Wertingen 1:2

