Nullnummer im Derby: Hollenbach und Zell teilen sich die Punkte

Plus Keinen Sieger gab es zwischen dem TSV Hollenbach und dem SC Griesbeckerzell. Der SV Mering kann doch noch gewinnen. Der VfL Ecknach verpasst Platz drei.

Gleich drei heimische Teams waren am Gründonnerstag gefordert. Das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem TSV Hollenbach und dem SC Griesbeckerzell sah zwar keine Tore, war aber spannend bis zum Schluss. Der SV Mering kann doch noch gewinnen und feierte gegen Kaufbeuren nach zwei Unentschieden endlich den ersten Dreier des Jahres. Der VfL Ecknach ist offensiv zu harmlos und verpasste den Sprung auf Rang drei.

Hollenbach - Griesbeckerzell 0:0