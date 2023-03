Fußball-Bezirksliga

vor 33 Min.

Ohne Druck und mit neuem Trainer: FC Stätzling ist gewappnet für Restsaison

Kapitän Loris Horn (links im Testspiel gegen Griesbeckerzell) und der FC Stätzling wollen in der Restrunde durchstarten.

Plus Nach einer durchwachsenen Runde will der FC Stätzling mit Emanuel Baum zurück in die Erfolgsspur. Worauf der Coach wert legt und warum der Druck gering ist.

Von Sebastian Richly

Eigentlich wollte der FC Stätzling um den Aufstieg mitspielen. Dieser Traum platzte früh. In die Restrunde geht der Bezirksligist mit einem neuen Trainer. Emanuel Baum kehrte zu seinem Heimatverein zurück und hat in der Frühjahrsrunde viel vor. Auf was der neue Coach besonderes Wert legt und warum der Auftakt besonders wichtig ist.

