Fußball-Bezirksliga

18:00 Uhr

Ohne Routiniers, mit gewohnter Spielweise: So will Kissing die Klasse halten

In den Testspielen zeigte der Kissinger SC verschiedene Gesichter. Gegen den Landesligisten SV Mering (im Bild) gelang ein 0:0. Dagegen setzte es zuletzt eine 0:4-Niederlage gegen den TSV Dasing. Am Samstag geht es los.

Plus Die Fußballer des Kissinger SC starten am Samstag in die Bezirksligasaison. Drei Führungsspieler beenden ihre Karrieren. So soll die Lücke geschlossen werden.

Von Sebastian Richly

Nach zwei Spielzeiten Abstinenz ist der Kissinger SC zurück im schwäbischen Fußball-Oberhaus. Der KSC startet am Samstag in die neue Bezirksliga-Saison. Warum der Aufsteiger an seiner Spielweise nicht viel ändern und wie das Team von Trainer Marco Henneberg die Abgänge kompensieren will. Bevor es losgeht, gibt es aber nochmals Gesprächsbedarf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen