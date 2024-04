Stätzling siegt im Spitzenspiel, Griesbeckerzell kann doch noch gewinnen

Plus Stätzling schlägt den Primus und ist zurück im Titelrennen. Griesbeckerzell feiert Befreiungsschlag, Mering mit perfekten Ostern. In Ecknach wird es blutig.

Die Spannung ist zurück im Titelrennen in der Bezirksliga Nord. Der FC Stätzling besiegte im Topspiel den Spitzenreiter TSV Wertingen und darf nun wieder von der Meisterschaft träumen. Der SV Mering profitiert von einer frühen Roten Karte. Der SC Griesbeckerzell feiert einen Befreiungsschlag. Biedere Nullnummer mit Hollenbacher Beteiligung. Ecknach verliert Huber, gewinnt aber einen sehr späten Punkt.

Stätzling - Wertingen 3:1