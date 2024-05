Zell dank Schützenfest so gut wie durch - Mering gelingt Befreiungsschlag

Plus Griesbeckerzell steht kurz vor dem Klassenerhalt. Hollenbach muss zittern. Ein Robben-Tor kostet Ecknach den Sieg. Stätzling hält die Chance am Leben.

Mit einem fulminanten Heimspielerfolg hat sich der Sportclub Griesbeckerzell den Klassenerhalt so gut wie gesichert. Der FC Stätzling ringt den TSV Gersthofen im Derby nieder und hat weiterhin die kleine Chance auf die Meisterschaft. Der TSV Hollenbach muss dagegen weiter um den Klassenerhalt zittern. Der VfL Ecknach hadert mit der Chancenverwertung und einem Traumtor. Dem SV Mering gelingt der Befreiungsschlag dank eines Routiniers.

Griesbeckerzell - Holzkirchen 6:1