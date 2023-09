Fußball

Experten-Tipp: Schiltbergs Coach tippt auf Bayern-Sieg im Topspiel

Schiltbergs Spielertrainer Robin Streit will die Tabellenführung verteidigen.

Plus Schiltbergs Torjäger Robin Streit tippt auf den FC Bayern als Meister. Dem FC Augsbrug wünscht er den Klassenerhalt. Der TSV spielt gegen Angstgegner Bachern.

Von Sebastian Richly

Robin Streit ist in seiner dritten Saison als Spielertrainer des TSV Schiltberg. Gemeinsam mit Bruder Kevin führte er den TSV in die Kreisklasse, nur knapp verpasste der Aufsteiger die Relegation. Der 28-Jährige hat keinen Lieblingsverein, dennoch tippt er auf den FC Bayern München als deutschen Meister. Mit Schiltberg strebt er einen Sieg gegen Angstgegner Bachern an.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen 2:1

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

