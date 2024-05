Fußball

vor 48 Min.

Gänsehaut bei letztem Meringer Heimspiel - Stätzlings letzte Chance

Plus Der SV Mering verabschiedet im letzten Heimspiel der Saison einen langjährigen Führungsspieler. Der FC Stätzling macht sich kaum mehr Hoffnungen auf den Titel.

Von Sebastian Richly

Noch zwei Spieltage stehen für die heimischen Bezirksligisten auf dem Programm. Die Saison ist dann für den SV Mering beendet. Im letzten Heimspiel wird es emotional werden. Beim FC Stätzling dienen die nächsten beiden Spieltage als Vorbereitung auf die Saisonverlängerung.

Denn der FCS wird aller Voraussicht nach an der Landesliga-Relegation, die in der Woche nach Pfingsten startet, teilnehmen. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf den TSV Wertingen, der aber noch zweimal straucheln müsste. Daran glaubt Stätzlings Trainer Emanuel Baum nicht: "Beim letzten Spiel in Hollenbach ja, aber zuhause gegen Horgau, die einige Ausfälle haben, wird wohl nichts mehr anbrennen. Das müssen wir realistisch sehen." Die Stätzlinger selbst empfangen am Samstag den TSV Meitingen.

