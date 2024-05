Fußball

Statt Derby: Stätzlings Trainer Emanuel Baum fährt vor Relegation ins Allgäu

Stätzlings Trainer Emanuel Baum wird beim Spiel in Griesbeckerzell in vor Ort sein.

Plus Der FC Stätzling ist im Derby zu Gast beim SC Griesbeckerzell. Nicht mit dabei sein wird Trainer Emanuel Baum, der sich lieber ein anderes Spiel ansieht.

Von Lorenz Ostermaier, Lorenz Ostermaier, Sebastian Richly

Bevor es in die rund vier wöchige Sommerpause bis zum Trainingsauftakt am 18. Juni geht, steht am Samstag um 14 Uhr für den SV Mering das letzte Spiel der Saison an. Für den FC Stätzling geht es dagegen weiter. Warum der FCS am Samstag ohne seinen Coach auskommen muss.

„Wir freuen uns auf die Pause. Es war vorallem zuletzt eine sehr anstrengende und intensive Zeit“, so Merings Trainer Dominik Sammer, der sich durchaus zufrieden mit der Spielzeit zeigte: „Nach den Umständen im Sommer hätten wir das vor der Saison so unterschrieben. Nach der Hinrunde hatten wir dann natürlich andere Ansprüche. Mit der Rückrunde sind wir überhaupt nicht einverstanden. Wenn wir morgen gewinnen und Platz vier festigen, können wir insgesamt zufrieden sein“. Zum Saisonabschluss geht es zum TSV Dinkelscherben. Der TSV liegt derzeit auf einem Relegationsplatz, weshalb es für die Gastgeber ein echtes Endspiel ist. „Wir werden voll auf Sieg spielen“, kündigte Sammer an. „Oberstdorf, Haunstetten und Kaufbeuren werden die Augen auf uns gerichtet haben, aber wir wollen für uns gewinnen und Platz vier aus eigener Kraft festigen. Wir müssen uns beweisen und unsere Qualität auf den Platz bringen“. Im Hinspiel gab es einen deutlichen 5:1 Heimsieg für den SV Mering, diesmal erwartet Sammer ein völlig anderes Spiel. „Es wird ein echtes Brett. Dinkelscherben wird vollen Einsatz, Kampf, Hitze und Hektik zeigen. Es wird extrem laut werden, wir freuen uns auf das Spiel in einem echten Kessel.“ Für Lukas Krebold sowie Alexandros Ioannou wird es das letzte Spiel im Trikot des SV Merings sein.

