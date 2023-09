Fußball

vor 3 Min.

Gerangel um die Plätze: Mering und Stätzling vor wichtigen Duellen

Plus Der SV Mering und der FC Stätzling stehen vor richtungsweisenden Spielen. In der Kreisliga gibt es ein spezielles Stadtderby. Der Kissinger SC muss ausweichen.

Von Lorenz Ostermaier und Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Sowohl der SV Mering als auch der FC Stätzling stehen vor richtungsweisenden Spielen. Warum sich der MSV auswärts so wohl fühlt und der Kissinger SC ein Heimspiel bestreitet, obwohl der eigene Platz nicht bespielbar ist.

Bezirksliga Nach dem 2:1-Auswärtssieg beim SVO Germaringen ist der SV Mering nun seit vier Spielen ungeschlagen. Auch dieses Wochenende, wenn der MSV am Samstag um 17:30 Uhr bei der SpVgg Kaufbeuren antreten muss, ist das Ziel klar: „Wir fahren nach Kaufbeuren , um zu gewinnen“, so Merings Trainer Dominik Sammer . Der Absteiger fühlt sich besonders auswärts wohl. Auf fremden Platz ist der MSV noch unbesiegt: „Wir fühlen uns auswärts einfach wohl, da stehen wir nicht direkt in der Pflicht und spielen befreiter“, so Sammer , der dennoch sagt: „Wir freuen uns, ab Oktober unsere Heimspiele wieder in Mering austragen zu können, das soll eine Festung werden“. Dass es bei der SpVgg Kaufbeuren kein einfaches Auswärtsspiel wird, weiß auch Sammer „ Kaufbeuren gehört zu den spielstärksten Mannschaften der Liga. Sie werden versuchen, 90 Minuten den Ball zu haben.“ Personell sieht es im Vergleich zur Vorwoche deutlich besser aus. 18-19 Feldspieler standen Sammer unter der Woche im Training zur Verfügung. Bitter für die Meringer, der 18-jährige Neuzugang Luca Rossa hat einen Bruch im Oberschenkel und wird der Mannschaft lange fehlen.

Nach zwei Niederlagen fand der FC Stätzling durch den Sieg in Wörnitzstein zurück in die Spur. Endlich passte auch die Chancenverwertung.“Das war zuvor das große Manko. Wir haben dem Druck standgehalten und ein richtig gutes Spiel gemacht“, so FCS-Trainer Emanuel. Mit dem VfR Jettingen wartet auf die Stätzlinger am Samstag ab 15.30 Uhr die nächste schwierige Aufgabe. „Das ist eine sehr starke Mannschaft. Aber genau solche Gegner liegen uns, weil sie mitspielen. Dennoch müssen wir körperlich dagegen halten und vor allem Standards vermeiden. Da sind die Jettinger sehr stark.“ Baum kann im Vergleich zur Vorwoche auf die gleiche Mannschaft zurückgreifen. „Ich bin optimistisch, wir müssen aber unsere Chancen nutzen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .