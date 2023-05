Fußball

vor 17 Min.

Hoffen auf Ausrutscher: Stätzling, Kissing und Mering sind noch im Rennen

Plus Der Fc Stätzling hofft noch auf die Aufstiegsrelegation, ist aber ebenso wir der SV Mering und der Kissinger SC auf Patzer der Konkurrenz angewiesen.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Noch zwei Spieltag stehen für die heimischen Fußballer an. Manche Entscheidung ist bereits gefallen, doch für einige Teams geht es in den verbliebenen Spielen noch um viel. Mering, Stätzling und Kissing sind dabei auf Ausrutscher der Konkurrenz angewiesen. Rinnenthal ist im Fernduell gefordert. Eine Mannschaft steht kurz vor dem Titel.

Landesliga Noch zwei Spiele stehen für den SV Mering an, wobei vermutlich noch weitere dazukommen werden. Denn dem MSV droht die Abstiegsrelegation. Aktuell beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer fünf Punkte. Das Team von Gerhard Kitzler müsste die beiden verbleibenden Partien gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen. Los geht es mit dem Auswärtsspiel am Samstag beim FC Memmingen II. Die Allgäuer schwebten ebenfalls lange in Abstiegsgefahr, sind aber mittlerweile gerettet. Das Hinspiel gewann Memmingen mit 3:2.

Bezirksliga Zwei Mal siegen und auf einen Ausrutscher von Konkurrent Jettingen hoffen – das ist die Devise für den FC Stätzling . Der FCS hat einen Punkt Rückstand auf Platz zwei und ist somit immer noch im Rennen um den Relegationsplatz. Am Samstag empfängt das Team von Trainer Emanuel Baum mit dem Fc Maihingen eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht. Der Aufsteiger muss nach nur einer Saison wieder zurück in die Kreisliga . Im Hinspiel gewann Stätzling mit 2:0, wobei Simon Adldinger erst in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte.

Kissing braucht ein Wunder für den Klassenerhalt

Zwei Siege und Schützenhilfe braucht auch der Kissinger SC in der Bezirksliga Süd. Ansonsten geht es für den Aufsteiger zurück in die Kreisliga. Die Hoffnung ist nicht allzu groß, dennoch gibt sich KSC-Trainer Sebastian Bregulla kämpferisch: „Die Moral ist gut und jeder gibt sein Bestes. Wir werden alles für den Klassenerhalt tun und schauen dann, was dabei rauskommt.“ Klar ist, sollte Kissing am Samstag in Oberstdorf nicht gewinnen, ist der Abstieg besiegelt. Das Hinspiel gewannen die Allgäuer mit 3:1. Hinzu kommen personelle Sorgen beim KSC. Moritz Willis wird mit seinem gebrochen Arm gar nicht mehr eingreifen können und auch Lukas Siebert plagen muskuläre Probleme. „Wir spielen mit Spielern, die normalerweise zum Kader der Dritten Mannschaft gehören. Aber die machen ihre Sache gut und jammern hilft auch nichts“, so Bregulla.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen