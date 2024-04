Fußball

Kann Friedberg Rinnenthal im Stadtderby stoppen? Mering trifft auf Top-Torjäger

Plus Der BC Rinnenthal empfängt den TSV Friedberg zum Derby. Die Vorzeichen könnten nicht unterschiedlicher sein. Gegen Mering kehrt der gesperrte Torjäger zurück.

Von Mattis Junker, Lorenz Ostermaier, Mattis Junker, Lorenz Ostermaier, Sebastian Richly

Der kommende Spieltag steht ganz im Zeichen des Stadtderbys zwischen dem BC Rinnenthal und dem TSV Friedberg, wobei die Teams aktuell Welten trennen. Der FC Stätzling will seine letzte Chance in Sachen Meisterschaft nutzen, der SV Mering muss beim Spitzenreiter ran. Dort ist ausgerechnet jetzt der Torjäger zurück nach seiner Rotsperre.

Ein echter Brocken wartet am Sonntag um 15 Uhr auf den SV Mering, dann trifft die Mannschaft von Trainer Dominik Sammer auswärts auf den Tabellenführer SV Cosmos Aystetten. Es ist das erste von zwei Duellen innerhalb weniger Wochen, denn die beiden Mannschaften am 1. Mai im Finale des Toto-Pokals Augsburg zwischen den beiden Mannschaften erneut aufeinander. „Das Spiel am Sonntag ist die Generalprobe fürs Pokalfinale. Beide Mannschaften können schauen, was sie im Pokal noch ändern müssen“, so Sammer. Nach zuletzt zwei Niederlagen konnte der MSV unter der Woche dank eines späten Doppelpacks ein Unentschieden beim Tabellendritten SV Egg/Günz einfahren. Am Sonntag wartet laut Sammer allerdings das „dickste Brett“. „Aystetten ist die beste Mannschaft der Liga und hat auch die besten Einzelspieler.“ In noch keinem einzigen Heimspiel ging Aystetten leer aus. In den bisher zwölf Heimspielen holte der Rivale aus dem Kreis Augsburg elf Siege und ein Remis. Insgesamt sind die Gastgeber seit nun 19 Ligaspielen ungeschlagen.

