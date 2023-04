Fußball-Kreisklasse Aichach

06:00 Uhr

Der SV Ried macht Tabellenführer Gerolsbach das Leben schwer

Packende Zweikämpfe gab es zwischen Ried und Gerolsbach. Hier will Florian Plöckl (links) den Rieder Florian Linder abschütteln.

Plus Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisklasse Aichach, Gerolsbach, erkämpft sich gegen Ried drei Punkte. Im Verfolgerduell kassiert Stotzard eine Klatsche in Schiltberg.

TSV Schiltberg – DJK Stotzard 7:2

Völlig aus dem Häuschen war TSV-Berichterstatter Tobias Pollanka: „Einfach fantastisch, wie unsere Mannschaft den Gast auseinander-genommen hat.“ Von Beginn an sah er nur den Vorwärtsgang der Streit-Elf. „Unser Coach war wieder in blendender Verfassung“, lobt er Robin Streit mit seinen Nebenleuten. Bereits in der siebten Spielminute stellte Florian Ziegenaus die Weichen auf ein Schützenfest. Allein Robin Streit ließ mit seinen drei Treffern die Stotzarder schlecht aussehen (13./47./51.). Zwar traf Darius Neamtu nach 69 Minuten für die Gäste, aber Berhan Caliskan, Streit und Tamas Sziligyi ließen die Platzherren zum 7:1-Vorsprung jubeln, ehe Neamtu noch eine Ergebniskosmetik gelang.

SG Mauerbach- FC Gundelsdorf 3:6

Für Mauerbachs scheidenden Coach Christoph Augustin war es Fußball zum Abgewöhnen. „Wir haben den Gast zum Toreschießen eingeladen. Jeder Schuss war ein Treffer. Insgesamt neun Tore fielen vor dem Seitenwechsel, danach verwaltete der Gast den Vorsprung, „und wir kamen einfach nicht mehr in die Spur“, fasste ein enttäuschter Augustin die Heimpleite zusammen. „Zumindest hat der Rest der Liga für uns gespielt und der Klassenverbleib ist gesichert“, zwang sich Augustin noch zu einem Lächeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

