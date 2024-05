Neue Herausforderung: Spielertrainer Maximilian Klotz verlässt SV Ried

Plus Nach drei Jahren als Spielertrainer hört Maximilian Klotz bei seinem Heimatverein SV Ried auf. Jedoch möchte er als Spieler nochmal angreifen.

In den vergangenen drei Saisons fungierte Maximilian Klotz bei seinem Heimatverein SV Ried als Spielertrainer. Nach der Spielzeit ist für den 30-Jährigen beim Kreisklassisten Schluss. Warum der Defensiv-Allrounder die Rieder verlässt und wie es für den Kissinger im Sommer weitergeht.

"Die letzten drei Jahre waren sehr anstrengend für mich. Die Pflichten als Spielertrainer wie etwa die personelle Planung oder die Anwesenheitspflicht, haben mich teilweise ganz schön geschlaucht", so Klotz, den es zur neuen Saison zum designierten Bezirksliga-Aufsteiger BC Rinnenthal zieht. Sein neuer Verein belegt drei Spieltage vor Saisonende mit fünf Punkten Vorsprung den ersten Platz in der Kreisliga Ost.