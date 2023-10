Fußball-Kreisklasse

Schiltberg ist nicht zu stoppen - Ried bleibt aber dran

Plus Ried gewinnt in der Fußball-Kreisklasse Aichach mit 2:0 bei der Bezirksliga-Reserve in Ecknach. Bachern holt nur einen Punkt in Mühlried. Gebenhofen ist chancenlos.

Von Reinhold Rummel

Schiltberg hat derzeit einen Lauf in der Fußball-Kreisklasse Aichach. Doch der SV Ried liegt mit einem Spiel und nur einem Punkt weniger auf Tabellenplatz zwei.

Schiltberg – Echsheim-R. 5:2

Mit dem fünften Saisonsieg festigte der TSV Schiltberg seine Spitzenposition und untermauerte damit klar, dass man zum engsten Titelanwärter um den Aufstieg zählt. Der Absteiger aus der Kreisliga begann zwar recht forsch und ging bereits in der zweiten Minute durch Florian Wenger in Führung, dies beeindruckte die Heimelf aber nicht im geringsten. Abteilungsleiter Johann Hofberger trat aber vorsichtig auf die Bremse: „Klar sieht der Erfolg souverän aus, aber wir mussten in dieser sehr hitzigen Partie schon einige brenzlige Situationen meistern.“ Da hatte er vor allem ein großes Lob für Schlussmann Kai Vollbracht parat. Der Neuzugang lenkte den Schuss von Wenger noch zart an die Latte (26.) und parierte dann in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte einen von Bernd Brugger getretenen Strafstoß. Damit konnte die Heimelf mit einem 3:1-Vorsprung in die Pause gehen. Den schnellen Ausgleich erzielte Johannes Koppold in Abstaubermanier, als Robin Streit den Ball an die Querlatte knallte. Streit selbst drehte mit zwei Treffern vor dem Wechsel die Partie, als ihm Thomas Bernecker in den Lauf servierte. Spannung kam kurz auf, als Bernd Brugger in der Schlussphase der Anschlusstreffer gelang. Schiltberg hatte aber einmal mehr Torjäger Robin Streit. Mit Saisontreffer 13 ließ er keinen Zweifel am Heimsieg aufkommen und Jonas Koppold schlenzte noch einen Freistoß zum 5:2-Endstand hinterher.

