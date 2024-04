Fußball-Kreisklasse

14:44 Uhr

Sportfreunde siegen im Derby gegen Ottmaring - Mering II bleibt dran

Plus Die Sportfreunde Friedberg verteidigen Platz eins in der Kreisklasse Mitte. Der SV Mering II siegt im Verfolgerduell und bleibt am Spitzenreiter dran.

Dank des Derbysieges gegen den SV Ottmaring verteidigten die Sportfreunde Friedberg Platz eins in der Kreisklasse Mitte. Der SV Mering II bleibt dank eines Erfolgs im Verfolgerduell dran.

SF Friedberg - SV Ottmaring 3:1

