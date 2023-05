BC Rinnenthal feiert einen Heimsieg zum Finale

Plus Vizemeister BC Rinnenthal setzt sich gegen Pöttmes durch und geht jetzt in die Aufstiegsrelegation. Dasing und Meister Griesbeckerzell liefern sich eine spannende Partie.

Der SC Griesbeckerzell holte den Meistertitel der Kreisliga – und fuhr noch einen Sieg gegen Dasing ein, das sich jedoch kämpferisch zeigte. Rinnenthal musste kämpfen, schaffte aber einen letzten Heimsieg. Adelzhausen und Aichach gingen unentschieden vom Platz, Oberbernbach kann zum Schluss noch einen guten 5:1-Sieg einfahren. Auch Friedberg kehrte siegreich aus Joshofen zurück.

Mit einem knappen 2:1-Heimerfolg gegen den TSV Dasing verabschiedete sich der SC Griesbeckerzell aus der Kreisliga. Auf dem Platz schenkten sich die beiden Kontrahenten wenig. In einer intensiv geführten Partie konnte sich die Kefer-Elf einmal mehr auf ihren Torjäger Sebastian Kinzel verlassen, der mit seinen beiden Treffern seine persönliche Bilanz auf 35 Tore schraubte und den knappen 2:1-Heimerfolg sicherte. Spielertrainer Matthias Kefer merkte man dann die Anspannung auch im letzten Spiel deutlich an.