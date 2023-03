Dasing holt einen Punkt im Derby gegen Adelzhausen

Plus Der BC Aichach verliert gegen Echsheim, Rinnenthal und Griesbeckerzell gelingen Kantersiege. Friedberg feierte seinen zweiten Sieg des Jahres gegen Langenmosen.

Schlappen, Kantersiege und erbitterte Spiele erwarteten die Zuschauerinnen und Zuschauer am Wochenende in der Kreisliga.

TSV Dasing – Adelzhausen 1:1

Keinen Sieger gab es auf der Dasinger Sportanlage im Derby zwischen dem heimischen TSV und den Gast aus Adelzhausen. „Wir haben in vielen Situationen einfach zu schlampig abgespielt“, so Dasings Coach Johannes Putz. Sein Gegenüber Jürgen Lichtenstern sprach von einem eng umkämpften Derby, „in dem alles drin war. Am Ende können wir beide mit diesem Ergebnis zufrieden sein.“ Die Dasinger begannen flott. Dann zirkelte Marco Ruppenstein einen Eckball vor das BCA-Gehäuse und Dasings Winterneuzugang Roman Tsebeliuk drückte den Ball an Schlussmann Michael Fottner vorbei zur Führung der Heimelf. Adelzhausen kam dann besser ins Spiel. Eine Freistoßvorlage von Patrick Schuch verteidigten die Dasinger zu nachlässig und Frank Lehrmann erzielte den 1:1-Ausgleich. (r.r.)

TSV Pöttmes muss nächsten Rückschlag hinnehmen

Echsheim – BC Aichach 4:0

Doppelter Hagel für die Echsheimer und der erste Sieg im Kalenderjahr 2023. Ein Abtasten beider Teams führte in den frühen Minuten bei grausamem Wetter zum Mittelfeldduell. Doch die Heimmannschaft wollte vor ihren 95 Zuschauern den Sieg spürbar mehr als die Gäste, so kam es in der 25. Spielminute durch atemberaubenden Kopfball von Müller Andreas zum 1:0. Nur wenige Minuten später waren die Echsheim wieder vorm Tor der Gäste - Torschütze diesmal: Luca Schreier. Doch damit nicht genug für die Kohlstätter Jungs nach einem von 30 Meter entfernten Freistoß machte Bernd Brugger den Pausenstand fest. Das Bild festigte sich auch so in der zweiten Hälfte - Echsheim war am „Drücker“. Sie bekamen Chance um Chance - eine konnten sie noch nutzen. Der Coach Marco Friedl machte den Deckel in der 62. Minute zum 4:0 drauf. Ein verdienter und wichtiger Sieg für Echsheim im Abstiegskampf. (AZ)

Pöttmes – Oberbernbach 0:1

Der TSV Pöttmes musste am gestrigen Sonntag erneut einen Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen und verlor gegen den direkten Konkurrenten aus Oberbernbach verdient mit 0:1. Zu harmlos in der Offensive und mit vielen leichten Fehlern, die zu gefährlichen Torchancen der Gäste führten, zeigte sich die Mannschaft von Trainer Scharbatke bei ihrem Heimspiel.

Das 0:1 der Gäste entstand durch einen Ballverlust im Zentrum. Stefan Klink verlor den Ball und die Oberbernbacher schalteten schnell und klug um. Den Treffer markierte dann Philipp Heinrichs. In der zweiten Halbzeit konzentrierten sich die Gäste dann auf die Verteidigung ihres Tores und Konter. Pöttmes wirkte nun engagierter und so konnte Fabian Scharbatke einen Elfmeter rausholen. Diesen trat der Gefoulte dann selbst und scheiterte am Gästekeeper Baris Özkan. (AZ)

Rinnenthal gelingt Kantersieg gegen Mühlried

BC Rinnenthal – Mühlried 7:0

Bereits zu Beginn legte der BCR los. In Minute zwei traf Friedl nach Vorlage von Surauer. In Minute fünf traf Markus Lindemeyer nach einer Ecke zum 2:0 und in der zehnten Minute erneut. Wieder traf Lindemeyer nach einer Ecke von Fuchs per Kopf. Auch in der Folge hatte Rinnenthal reihenweise Chancen, doch weder Friedl noch Bradl konnten diese verwerten. In Halbzeit eins ging es nur in eine Richtung. So war es in der 35. Minute Merwald, der mit einem Freistoß an Gästekeeper Großhauser scheiterte. Somit blieb es beim 3:0 Halbzeitstand. Rinnenthal schaltete keinen Gang zurück: Zunächst erhöhte Bradl nach Vorarbeit von Fesenmayr auf 4:0, ehe Friedl nach Zuspiel von Merwald auf 5:0 erhöhte. Dann war es erneut Bradl, der den Sechserpack vollmachte. Juppe hatte sich hier über links durchgesetzt, seine Hereingabe vollendete Bradl gekonnt. Den Schlusspunkt der Partie setzte dann Roppel, der nach einer Hereingabe von Trinkl zum 7:0 traf. (AZ)

Griesbeckerzell - Rennertshofen 4:0

Der Tabellenführer war nicht zu stoppen. Beim 4:0 Heimerfolg gegen den FC Rennertshofen sammelten die Zeller ihren zehnten Sieg in Folge. Nach 27 Minuten brachte Kapitän Simon Reiner die Heimmannschaft in Führung. Nachdem er selbst den Ball eroberte, zog er ab und der Ball landete unhaltbar im Winkel.

Kurze Zeit später kombinierte sich der SC gut nach vorne, Torjäger Kinzel legte den Ball gekonnt auf seinen Mitspieler Nico Ertl ab, der tauchte allein vor dem Torwart auf und erhöhte auf 2:0. Nach 71 Minuten machte Kinzel selbst den Deckel drauf. 5 Minuten vor Schluss legte Marius Kefer sogar noch das 4:0 nach. „Über 90 Minuten gesehen geht das Ergebnis auch in der Höhe völlig in Ordnung. Vor allem mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden“, so Zells Spielertrainer Matthias Kefer.

Friedberg feiert zweiten Sieg in Folge

Inchenhofen – Petersdorf 3:0

Im Duell gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf setzte sich der TSV Inchenhofen am Ende mit 3:0 durch. Während der TSV Inchenhofen den ersten Dreier im neuen Jahr sammelt, bleibt der SSV Alsmoos-Petersdorf weiterhin ohne Sieg. Nach wenigen Sekunden schon die Führung für die Gastgeber durch Fynn Wenczel. Die Gäste bemühten sich und kamen in Durchgang eins immer wieder zu guten Chancen, allerdings waren es erneut die Inchenhofener, die trafen. Nach einem Freistoß konnte Manuel Appel den Ball in der 22. Minute entscheidend zur 2:0 Führung abfälschen. In Durchgang zwei verloren die Gäste die Nerven und waren in Unterzahl. Dies nutzte die Heimmannschaft auf und machte in der 65. Minute mit dem 3:0 durch Tobias Pachaly den Deckel drauf. „Eine sehr gute Leistung heute von uns. Ich bin stolz auf die Truppe“, lobte Spielertrainer Tobias Wieland seine Mannschaft. Wieland selbst musste im ersten Spielabschnitt mit einer Sprunggelenksverletzung ins Krankenhaus. (lost)

Langenmosen – Friedberg 4:1

Den zweiten Sieg im zweiten Spiel des Jahres konnte der TSV Friedberg auswärts bei der DJK Langenmoosen feiern. Zu Beginn sah es nicht danach aus Stefan Stöckl erzielte nach sechs Minuten durch einen Konter die Führung. Auch danach kam die Heimmannschaft zu gefährlichen Aktionen, die von Friedbergs Torwart Tobias Greim vereitelt wurden. Erst in Halbzeit zwei wachten die Gäste auf. Nachdem Jonas Niemi im Strafraum zu Fall gebracht wurde, gab es Strafstoß. Sebastian Kempf trat an, der Torwart parierte, den Nachschuss machte Kempf. Nach einem Zusammenspiel zwischen Nevzat Yildiz und dem eingewechselten Johannes Fritsch landete der Ball bei Jonas Niemi, der den Angriff zum 2:1 vollendete. Wenig später dann das 3:1 für die Friedberger. Nach einem Freistoß aus der halbrechten Position konnte Langenmoosens Torwart Jonas Hermann den Ball zwar abwehren, allerdings landete der Ball gegen seinen Mitspieler und schlussendlich im eigenen Tor. Ab der 83. Minute mussten die Gastgeber in Unterzahl dem Rückstand hinterherlaufen. Friedberg nutzte die Überzahl aus, erneut legte Fritsch den Ball für Kempf aus, der in der Nachspielzeit das 4:1 erzielte. „In der ersten Halbzeit haben wir gar nichts zustande gebracht. Danach haben wir gut agiert und verdient gewonnen“, so Friedbergs Trainer Rene Kunkel, der die überragende Leistung von Torwart Tobias Greim und seinem Einwechselspieler Johannes Fritsch betonte. (lost)