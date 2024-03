Erster Heimsieg: TSV Dasing setzt im Derby Ausrufezeichen im Abstiegskampf

Plus Der TSV Dasing meldet sich mit einem Sieg gegen Oberbernbach zurück. Ein Dreierpacker schießt den BC Aichach aus der Krise. Der BC Adelzhausen schlägt spät zu.

Im Keller brennt noch Licht. Der TSV Dasing feierte im Landkreisduell gegen den SC Oberbernbach den ersten Heimsieg der Saison. Semih Coklar schießt den BC Aichach aus der Krise. Adelzhausen holt ein sehr spätes Unentschieden gegen ein Topteam.