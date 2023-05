Paukenschlag in Dasing: TSV trennt sich überraschend von Trainer Johannes Putz

Drei Spieltage vor dem Saisonende trennt sich der TSV Dasing von Cheftrainer Johannes Putz. Die Entscheidung kommt überraschend. Ein Duo übernimmt.

David Gilg übernimmt zusammen mit Johannes Rummel beim TSV Dasing. Foto: Reinhold Rummel

Der Kreisligist hat nun überraschend die Trennung von Putz bekannt gegeben zu einem zumindest etwas ungewöhnlichen Zeitpunkt. Pressesprecher Reinhold Rummel berichtet von einer gründlichen Analyse, „die wir in den letzten Wochen aufgearbeitet haben. Diese Entscheidungen sind immer sehr schwierig, denn man hatte ein vertrauensvolles und freundschaftliches Verhältnis aufgebaut.“ Putz bedauerte diesen Schritt, „aber ich akzeptiere das und nehme diese Entscheidung sportlich hin, da die Zielsetzung einfach zu unterschiedlich war.“

Fußball: TSV Dasing setzt auf Trainerduo aus eigenem Nachwuchs

Beim TSV Dasing hat man sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Der Vorstand und ich haben zuletzt viele ausführliche Gespräche geführt, wie wir uns künftig aufstellen. Letztlich haben wir uns dann doch dafür entschieden unseren Weg, neu zu bestreiten“, so Rummel. Und da, so führt er weiter aus, ergebe es eben Sinn, bereits jetzt die Vorbereitung auf die neue Saison anzugehen. Mit Lizenzinhaber David Gilg und Johannes Rummel werden künftig zwei Eigengewächse die sportliche Führung übernehmen. Man setze noch intensiver auf den eigenen Nachwuchs, „die durch gezielte Ausbildungsarbeit an die Herren herangeführt werden sollen.“