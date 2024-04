Rinnenthal siegt im Topspiel - Oberbernbach befreit sich

Plus Der BC Rinnenthal gewinnt dank seines Torjägers das Topspiel. Oberbernbach atmet auf, dagegen ärgert sich Dasing doppelt. Affing kann Kuriosität nicht nutzen.

Der große Gewinner bei den Fußballern der Kreisliga Ost heißt BC Rinnenthal. Der Vorjahresvizemeister siegte im Spitzenspiel beim SV Hammerschmiede und untermauerte seine Titelansprüche. Dagegen leistete sich Verfolger einen überraschenden Ausrutscher. Der BC Aichach tut sich lange schwer, doch am Ende steht Platz zwei. Der TSV Dasing verlor das Kellerduell und ist sauer auf den Schiedsrichter. Kurios wird es beim FC Affing, weil ein Gästestürmer spontan ins Tor muss. Ein Geschenk kostet der SG Stätzling den Punkt gegen Aichach. Friedbergs Lage verschärft sich.

Oberbernbach - Pöttmes 3:1