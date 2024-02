Fußball-Kreisliga

TSV Friedberg setzt auf Kontinuität: Trainerduo verlängert

René Kunkel (rechts) bleibt auch in der kommenden Saison Trainer in Friedberg. Unterstützt wird er auch weiterhin von Coskun Bür

Plus René Kunkel und Coskun Bür bleiben an Bord beim TSV Friedberg. Das mittelfristige Ziel ist der Aufstieg. Zwei Neuzugänge stehen bereits fest.

„Für mich stand es zu keiner Zeit außer Frage, dass Rene´ Kunkel auch nach der Rückrunde verantwortlich ist“, so verkündet Abteilungsleiter Stefan Reisinger vom TSV Friedberg die Verlängerung mit seinem Trainer. Überhaupt setzte man bei den Herzogstädtern auf Kontinuität.

Denn auch der spielenden Co-Trainer Coskun Bür bleibt in der kommenden Spielzeit an Board. Reisinger: „Beide leisten eine hervorragende sportliche Arbeit und arbeiten sehr eng mit der Abteilungsleitung zusammen.“ Auch der Spielerkader wird zum größten teil zusammenbleiben. Es gibt sogar bereits zwei Neuzugänge. Stürmer Anel Jusufovic, der zuletzt für den FC Affing aktiv war, trainierte bereits seit Herbst mit und ist nun spielberechtigt. In der Winterpause wechselte mit Oguzhan Ülger ein weiterer Stürmer zum TSV, der vorher für den SC Griesbeckerzell auf Torejagd ging. Mit Max Heckl und Miguel Schnell sind auch zwei langzeitverletzte wieder zurück. Heckl trainiert bereits wieder mit der Mannschaft, Schnell wird noch etwas Zeit benötigen.

