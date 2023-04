Fußball-Kreisliga

18:00 Uhr

Wechsel an der Spitze: Griesbeckerzell nutzt Rinnenthaler Debakel

Plus Der SC Griesbeckerzell nutzt den Ausrutscher des BC Rinnenthal. Der TSV Dasing gewinnt das Derby beim TSV Friebderg dank eines Nachwuchsspielers.

Artikel anhören Shape

An der Tabellenspitze der Kreisliga Ost gab es erneut einen Wechsel. Der bisherige Spitzenreiter BC Rinnenthal kam deutlich unter die Räder, wodurch der SC Griesbeckerzell dank eines Erfolgs in Adelzhausen nun wieder im Titelrennen vorne liegt. Der TSV Dasing gewann das Derby beim TSV Friedberg knapp. In einem weiteren Landkreisduell setzte sich der SC Oberbernbach gegen den TSV Inchenhofen durch. Pöttmes gelingt Befreiungsschlag.

TSV Friedberg – TSV Dasing 0:1

„Wir hatten sicher zu Beginn großes Dusel“, so Dasings Coach Putz. „Dann aber hat sich meine Elf über eine hervorragende Teamleistung diesen Erfolg erarbeitet.“ Friedbergs Trainer René Kunkel trauerte unterdessen den großen Möglichkeiten nach: „Meine Jungs haben sich nicht belohnt, das muss ich ihnen heute vorwerfen, denn die Chancen waren da.“ Fußballerisch sah er eine Leistungssteigerung gegenüber den Vorwochen, „aber im Abschluss waren wir zu schlampig.“ Bereits in der zweiten Spielminute eröffnete sich für Elias Stockinger die Chance zur Friedberger Führung, aber er zielte freistehend am leeren Tor vorbei. Auch nach 18 Minuten blieb Putz fast die Luft weg. Jonas Niemi stand frei vor TSV-Schlussmann Daniel Rampertshammer und vergab die nächste Großchance. „Da müssen wir einfach den Ball reinmachen“, ärgerte sich Kunkel. Simon Gilg scheiterte aber auf der anderen Seite mit seinen beiden Kopfbällen an Keeper Mauro Russo. Nach dem Wechsel gewann Dasing immer mehr die Spielkontrolle. Zum Matchwinner wurde der eingewechselte Nico Necker. Marco Ruppenstein spitzelte den Ball zu Necker, der überlegt einschob. Roman Tsebeliuk hätte in der 82. Minute für die Gäste alles klar machen können, aber Russo war zur Stelle. (r.r)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .