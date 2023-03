Fußball

18:00 Uhr

Kreisligaduell auf Bezirksliga-Niveau: Rinnenthal gegen Zell begeistert alle

Plus Das Topspiel lockt fast 500 Fans an. Wie der FC Laimering seinen ersten Sieg feiert. Prominenz in Hollenbach, der Spieler des Spieltags kommt aus Ecknach.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Es ging hin und her, auf und ab – die Zuschauerinnen und Zuschauer hielten bei jeder Aktion um einen der Strafräume kurz den Atem an. Danach ärgert sich ein Teil der Fans über die nicht genutzte Chance, der andere schnaufte kräftig durch. Solche Aktionen konnten am Sonntagnachmittag beim Topspiel der Kreisliga Ost zwischen dem BC Rinnenthal und dem SC Griesbeckerzell ganz schön laut werden, schließlich waren fast 500 Besucherinnen und Besucher aus dem gesamten Landkreis vor Ort. Deutlich weniger waren es zeitgleich in Laimering, von den Emotionen her spielte es aber mindestens in der gleichen Liga. Der Spieler des Spieltags ist diesmal ein Torhüter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen