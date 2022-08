In die Falle getappt: Mering unterliegt bei Aufsteiger Oberweikertshofen

Gabriel Ögünc war gegen den SC Olching (im Bild) für den SV Mering noch der Matchwinner, in Oberweikertshofen gelang dem Angreifer aber kein Treffer. Am Ende verlor der MSV mit 0:3 und fiel in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Bereits am Sonntag geht es weiter.

Foto: Rudi Fischer