Fußball-Landesliga

vor 27 Min.

Wildes Spiel mit bitterem Ende: Mering verliert unglücklich gegen Topteam

Plus In einem turbulenten Spiel liefert der SV Mering Ehekirchen ein enges Duell. Am Ende steht eine bittere Niederlage. Eine Entscheidung erhitzt die Gemüter.

Von Lorenz Ostermaier Artikel anhören Shape

Rund ging es im ersten Heimspiel des neuen Jahres des SV Mering. Das Duell gegen den Aufstiegskandidaten FC Ehekirchen hatte alles, was das Fußballherz begehrt. Viele Tore, Doppelschläge und Spannung bis in die lange Nachspielzeit. Zwei späte Tore kosteten am Ende dem MSV einen Punktgewinn. Eine Schiedsrichterentscheidung bringt die Gastgeber auf die Verliererstraße. Fazit: eine bittere Niederlage.

