Fußball-Nachlese

vor 31 Min.

Verrückte Kreisliga: So schnell ändert sich die Ausgangslage

Plus Durch das Remis im Spitzenspiel steht in der Kreisliga Ost mit dem FC Affing ein Team an der Spitze, das vor Kurzem noch Letzter war. Beim TSV Friedberg läuft es nicht.

Von Johann Eibl, Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Die Tabellen in den heimischen Fußball-Ligen nehmen langsam Gestalt an. Während die höherklassigen Mannschaften schon beinahe auf die Halbzeit zugehen, ist in den Kreisligen ein Drittel gespielt. Besonders eng geht es dabei in der Oststaffel zu. Dort steht mit dem FC Affing ein Team an der Spitze, dass nach den beiden ersten Spieltagen am anderen Ende des Klassements stand. Gegenteilig verlief die Spielzeit dagegen beim TSV Friedberg. Trotz der aktuellen Talfahrt bleibt Trainer René Kunkel gelassen.

"Wir haben viele Urlauber und Verletzte. Wir müssen ständig die Formation wechseln, was nicht gut ist. Wir sind im Gegensatz zum Saisonstart nicht eingespielt. Ich bin mir aber sicher, dass sich das bald wieder ändern wird", so der Coach. Seit fünf Spielen ist der TSV nun schon ohne Sieg. Zuletzt gab es sogar vier Pleiten am Stück. In Klingsmoos agierten die Friedberger dabei sogar 75 Minuten in Überzahl und verloren dennoch mit 0:2. "Uns hat vorne die Durchschlagskraft gefehlt. Wir waren nicht zielstrebig genug. Dann wirst du irgendwann dafür bestraft und der ganze Ballbesitz nützt dir nichts."

