Historischer Doppelaufstieg: Zwei Eigentore lassen Rinnenthal jubeln

Der BC Rinnenthal II schlug den FSV Wehringen im Relegationsspiel in Lechhausen mit 4:1 und feierte den Aufstieg in die Kreisklasse.

Plus Dank eines 4:1-Erfolgs gegen Wehringen steigt der BC Rinnenthal II in die Kreisklasse auf. Der Gegner hilft mit. Bis in die frühen Morgenstunden wird gefeiert.

Völlig durchnässt, aber überglücklich feierten die Fußballer des BC Rinnenthal nach Schlusspfiff den Aufstieg in die Kreisklasse. Mit einem lautstarken "Humba-täterä" und zahlreichen Bierduschen bejubelten, Spieler, Trainer und Fans den 4:1-Erfolg im Relegationsspiel gegen den FSV Wehringen auf der Anlage der DJK Lechhausen. Für den Verein ist es der zweite Aufstieg innerhalb einer Woche. Wie der BCR diesen historischen Erfolg feiert und was den Unterschied ausmacht.

Relegation: BC Rinnenthal II erzwingt Fehler des Gegners

Das große Plus des BCR an diesem Tag waren die Standards. Schon in der zweiten Minute gelang Matthias Bauer nach einem Freistoß das 1:0, in der 20. Minute führte ein weiterer Freistoß zum 2:0 – Wehringens Sebastian Dehm war der Unglücksrabe, dem ein Eigentor unterlief. "Wir waren auch während der Saison schon stark bei Standards, aber dieses Mal hat es extrem gut funktioniert. Natürlich hat auch der Gegner mitgeholfen, aber du musst die Dinger eben auch zum Tor bringen und so den Gegner zu Fehlern zwingen", so Spielertrainer Martin Oswald, der die Bälle meist von rechts in die Gefahrenzone brachte.

