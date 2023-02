Rinnenthal landet Transfercoup: Torjäger Utz kommt als Spielertrainer

Plus Manuel Utz wechselt nach der Saison vom SV Mering zum BC Rinnenthal. Dort tritt der Torjäger dann seine erste Stelle als Trainer an. Ein anderer Coach hört auf.

Das Jahr beginnt bei den Fußballern des BC Rinnenthal mit einem Paukenschlag. Denn beim Tabellenführer der Kreisliga Ost, der sich seit Donnerstag auf die Restsaison vorbereitet, wird es im Sommer einen Trainerwechsel geben. Ein Landesliga-Torjäger beginnt dann seine Karriere als Coach.