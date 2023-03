So reagieren Fans aus Aichach-Friedberg zum Nagelsmann-Aus beim FC Bayern

Plus Der FC Bayern München entlässt überraschend Trainer Julian Nagelsmann. Die heimischen Fans haben unterschiedliche Meinungen, auch was den Nachfolger betrifft.

Die Nachricht ging am Donnerstag herum wie ein Lauffeuer: Julian Nagelsmann ist nicht mehr Trainer des FC Bayern München. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters entließen den Chefcoach mit sofortiger Wirkung. Nachfolger des gebürtigen Landsbergers wird Thomas Tuchel. Diese Entscheidung ruft bei den Bayern-Fans in Aichach-Friedberg unterschiedliche Reaktionen hervor.

Maximilian Klotz, Spielertrainer beim SV Ried, findet es „schade“, dass Nagelsmann nicht mehr weitermachen darf. „Das hat mich total überrascht. Ich finde, er ist ein sehr guter Trainer und außerdem eine Identifikationsfigur. Er stammt aus Oberbayern und war somit der perfekte Kandidat.“ Am Sportlichen könne es laut Klotz nicht gelegen haben.

„Die Bilanz in der Champions League ist mit acht Siegen aus acht Spielen makellos. Klar waren die Leistungen in der Bundesliga schwankend, aber da muss es wohl noch andere Gründe gegeben haben.“ Klotz hätte gerne auch weiterhin Julian Nagelsmann auf der Bayern-Bank gesehen, bei Thomas Tuchel ist er skeptisch. „Ich kann das nicht nachvollziehen. Auch Thomas Tuchel ist ein absoluter Fachmann, aber menschlich soll er schwierig sein. Wer weiß, ob er die Mannschaft in den Griff bekommt“, so der 29-Jährige, der weiter an das Triple glaubt.

Fußball: Fanklub-Vorsitzender hält Nagelsmann-Entlassung für Scherz

Auch für Thomas Weinmüller hat der FC Bayern noch alle Chancen in dieser Saison. Der Vorsitzende De Road’n aus Sielenbach hält die Entscheidung, Nagelsmann zu entlassen, für richtig, allerdings stört ihn der Zeitpunkt: „Ich bin kein großer Fan von Julian Nagelsmann. Fachlich ist er top, aber bei Bayern München brauchst du mehr. Du musst die Mannschaft führen und den Verein nach außen repräsentieren. Dafür hatte er nicht das Format. Ich hätte schon im November den Trainer getauscht, als es sportlich schlechter lief.“ Er war schon sehr überrascht: „Mein Sohn hat mir geschrieben. Ich habe das erst für einen Scherz gehalten.“ Bezüglich der Gründe kann Weinmüller nur spekulieren: „Er hat sich mit den Führungsspielern angelegt. Das ist beim FC Bayern schwierig. Das ist einfach nicht vergleichbar mit Hoffenheim oder Leipzig.“

Tuchel als Nagelsmann-Nachfolger zu installieren, sieht der Sielenbacher kritisch: „Ich bin skeptisch, ob Tuchel die Führungsspieler hinter sich bekommt. Normalerweise bräuchtest du einen Menschenfänger, aber der war vermutlich aktuell nicht auf dem Markt. Hoffentlich wird der kein zweiter Jürgen Klinsmann und macht seltsame Dinge. Entscheidend wird sein, ob er die Stimmung in die Kabine zurückbringt.“ Auch die Vereinsführung nimmt Weinmüller in die Pflicht: „Das war von der Kommunikation her nicht der FC Bayern, wie man ihn kennt. Das war mehr FC Hollywood, und den brauchen wir in diesen Wochen nicht.“ Dennoch hofft der Vorsitzende, dessen Fanklub rund 125 Mitglieder hat, auf die sportliche Wende: „Zwei Titel wird Tuchel mindestens brauchen, sonst kann es sein, dass im Sommer schon wieder ein neuer Trainer kommt.“

FC Bayern München: Ist Thomas Tuchel oder Julian Nagelsmann besser?

Auch Florian Seitz, Vorsitzender des FCB-Fanklubs Red Champs Rinnenthal, hofft auf das Triple. Auch er war von der Nachricht sehr überrascht: „In unserem WhatsApp-Kanal geht es meist um Termine, aber gestern Abend war da ungewöhnlich viel los. Das hat uns alle sehr überrascht.“ Sportlich seien die Auftritte insgesamt in Ordnung gewesen, weshalb Seitz andere Gründe hinter der Entlassung vermutet: „Man weiß es nicht, aber irgendwas muss vorgefallen sein.“ Der Rinnenthaler Fanklub hat rund 170 Mitglieder. Seitz und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter werden gespannt verfolgen, wie sich Nachfolger Thomas Tuchel schlägt: „Sportlich ist das dieselbe Liga, aber auch bei Tuchel war es nicht immer so harmonisch, wie man hört“, so Seitz, der hinzufügt: „Hoffentlich kriegt er das Team in Schwung.“

Nicht glauben konnte es zunächst Emanuel Miok, als er von der Nachricht hörte. Der Trainer des TSV Kühbach ist sich sicher, dass es etwas vorgefallen sein muss: „Sportlich lief es okay, wobei der Vorsprung schon groß war. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass man nicht jedes Jahr souverän Meister werden kann. Gerade in der Champions League war das sehr ordentlich.“ Der 38-Jährige sieht Nagelsmann auch kritisch: „Die großen Erfolge hatten die Bayern mit Flick, Heynckes und Hitzfeld. Das waren erfahrene Größen, die genau wussten, wie sie mit der Mannschaft umgehen müssen. Das hat Nagelsmann, auch aufgrund seines Alters gefehlt.“ Die Wahl Thomas Tuchel findet Miok nicht schlecht: „Er hat gezeigt, dass er mit schwierigen Spielern wie Mbappé und Neymar umgehen kann.“