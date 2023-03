Wer steigt auf und wer ab? So ist die Lage in den unteren Fußball-Ligen

Plus Die heimischen Fußballer starten am Wochenende endgültig in die Restsaison. In den unteren Ligen wird es extrem spannend. So ist die Lage vor dem Restart.

Endlich geht es wieder los. Auch die heimischen Fußballer in den unteren Klassen kämpfen am Wochenende wieder regulär um Punkte. Zwar gab es schon vereinzelt Nachholspiele, doch nun fällt der Startschuss für den Saisonendspurt. Wer nimmt den Aufstieg ins Visier und wer muss bis zum Ende zittern? So ist die Situation vor dem Start der Frühjahrsrunde in den einzelnen Klassen.

Kreisklasse In der Aichacher Staffel sind noch vier Teams im Rennen um die Aufstiegsplätze. Überraschenderweise befinden sich darunter zwei Aufsteiger mit der DJK Stotzard und dem TSV Schiltberg . Vor allem offensiv zeigten die Neulinge ihr Können. Allein die Stotzarder haben bereits 59-mal getroffen. Nur die beste Defensive der Liga aus Gerolsbach steht punktetechnisch noch besser da. Eine bessere Ausgangsposition verspielten vergangene Woche die Sport-Freunde Bachern, die in Laimering verloren. So beträgt der Rückstand auf Rang zwei schon sechs Punkte, zwei Punkte sind es auf den Dritten aus Schiltberg . Im Verfolgerfeld befinden sich mit Kühbach und Gebenhofen zwei weitere Teams aus dem Kreis Aichach-Friedberg . Das Mittelfeld wird angeführt vom SV Ried , der nach gutem Saisonstart auf Rang sieben abgerutscht ist. Es folgen die SG Mauerbach, der FC Gundelsdorf und der SV Ottmaring . Die Abstiegszone beginnt auf Rang elf. Dort rangiert Aufsteiger VfL Ecknach II, der 13 Zählern auf dem Konto hat. Großes Sorgenkind ist der FC Laimering-Rieden, der aber nun zumindest den ersten Saisonsieg eingefahren und damit die Rote Laterne an den BC Aresing weitergegeben hat.





Der TSV Merching um Trainer Günter Bayer (rechts) bereitete sich im Trainingslager am Gardasee auf die Restsaison vor. Foto: Andreas Schmidt





TSV Merching: Erst Trainingslager, dann Aufstieg?

Solche Sorgen hat der TSV Merching in der Kreisklasse Mitte nicht. Aktuell liegt das Team von Trainerlegende Günther Bayer auf Platz drei, hat aber noch zwei Spiele in der Hinterhand. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Platz zwei, der am Ende die Relegation bedeuten würde. Auf Platz eins sind es aktuell fünf Punkte Rückstand. In der Wintervorbereitung ging es für die beiden Mannschaften ins Trainingslager an den Gardasee. Mehr als 40 Spieler der beiden Mannschaften waren dabei. Neben den Einheiten stand ein Spiel gegen die Schweizer Mannschaft FK Srbija Uzwil auf dem Programm. Eher nach hinten schauen muss dagegen der SV Wulfertshausen, der vor der Saison umgruppiert wurde. Mit 16 Punkten belegt der SVW aktuell Platz zehn. Zum Relegationsplatz sind es drei Punkte.

A-Klasse In der vergangenen Saison verpassten die Sportfreunde Friedberg als Dritter knapp die Teilnahme an der Relegation, in diesem Jahr könnte es aber mit dem Aufstieg klappen. Das Team von Trainer Thomas Nöbel ist in der A-Klasse Augsburg Ost noch ungeschlagen. 14 Siege und ein Unentschieden – so lautet die überragende Bilanz. „Wir haben uns ein kleines Polster erspielt, aber noch sind wir nicht durch. Wir müssen bis zum Ende konzentriert bleiben“, mahnt Vorsitzender Fritz Sedl . Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSV Aindling II. Ebenfalls noch ins Aufstiegsrennen eingreifen möchten der TSV Mühlhausen auf Platz drei und der SV Obergriesbach auf Rang vier. Das Mittelfeld beginnt beim FC Affing II. Der Absteiger liegt auf dem fünften Platz, hat aber schon einen deutlichen Rückstand zu den top vier. Es folgen der BC Rinnenthal II, der TSV Sielenbach , der TSV Dasing II und der TSV Friedberg II. Die gefährliche Zone beginnt beim TSV Inchenhofen II auf Rang zehn. Nur einen Platz vor den Abstiegsrängen steht der Absteiger TSV Rehling . Das Team von Noch-Trainer Werner Eyring holte nur neun Punkte. Es droht der zweite Abstieg in Folge und der dritte innerhalb von vier Jahren. Schlechter sind nur der SC Oberbernbach II und Aufsteiger BC Adelzhausen II, die aber nur zwei beziehungsweise vier Zähler Rückstand auf die Lechrainer haben.

Sorgenvolle Miene bei Rehlings Abteilungsleiter Manuel Rauscher: Nun droht sogar der Abstieg in die B-Klasse. Foto: Jonas Jakob





Besonders spannend stellt sich die Lage in der A-Klasse Augsburg Mitte dar. Dort gibt es einen Dreikampf um die Meisterschaft. Ganz vorne steht aufgrund des besseren direkten Vergleichs der Kissinger SC II. Das Team von Trainer Andreas Schaile hat in 14 Partien erst sieben Gegentore kassiert. Ebenfalls 36 Punkte auf dem Konto hat der SV Mering II. Ganz 78-mal hat das Team von Trainer Sascha Mölders bereits getroffen und mit +62 auch das mit Abstand beste Torverhältnis. Der Vorsprung der beiden Mannschaften aus dem Wittelsbacher Land auf den Tabellendritten FC Öz Akdeniz Augsburg beträgt aktuell drei Punkte, wobei die Augsburger noch ein Nachholspiel haben. Gegen den Abstieg kämpft der TSV Merching II, der mit zehn Punkten aktuell auf Platz elf liegt, aber nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge hat.

Fußball: Abstiegskampf in der A-Klasse

In der A-Klasse Aichach strebt der TSV Hollenbach II den Aufstieg in die Kreisklasse an. Die Krebsbachtaler haben erst eine Niederlage auf dem Konto und liegen mit 36 Punkten auf Platz zwei. Der Rückstand auf den noch ungeschlagenen Spitzenreiter aus Waidhofen beträgt vor dem Neustart drei Punkte. Schon einen deutlichen Rückstand nach vorne haben die Wanderfreunde Klingen. Nach einem schwachen Start hat sich der frühere Kreisklassist auf Platz fünf eingereiht. Der Rückstand auf Hollenbach beträgt aber schon zwölf Zähler. Ebenfalls im Mittelfeld befindet sich der SV Baar auf Platz sieben. Nur einen Platz und einen Punkt dahinter folgt der Aufsteiger BC Aichach II. Nach hinten schauen muss schon der FC Igenhausen auf Rang zehn. In akuter Abstiegsgefahr befinden sich der Vorletzten SV Echsheim II sowie Schlusslicht SG Pöttmes II. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt für den Tabellenletzten bereits acht Punkte.

B-Klasse In der Oststaffel dürfen sich die DJK Gebenhofen II, der SV Obergriesbach II sowie die Sportfreunde Friedberg II und der SC Eurasburg noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Vom Tabellenführer FC Hochzoll bis zum Sechsten sind es nur sechs Punkte.

Auf Kurs Richtung A-Klasse ist in der Aichacher Staffel ganz klar der TSV Kühbach II, der die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung anführt. Auf Platz zwei folgt der SSV Alsmoos-Petersdorf II. Hoffnungen auf die Rückkehr in die A-Klasse darf sich auch noch Türkspor Aichach machen, das sich in der Winterpause namhaft verstärkt hat. Mit Samil Bahan kommt vom SC Oberbernbach etwa ein Spieler, der in dieser Saison drei Mal in der Kreisliga getroffen hat. Ebenfalls noch ins Aufstiegsrennen eingreifen kann der TSV Schiltberg II auf Rang vier. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt nur zwei Punkte.