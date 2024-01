Packendes Futsal-Finale: SV Mering ist erstmals Landkreismeister

Plus Daniel Kapfer erzielt Siegtreffer beim 1:0-Futsal-Finalsieg über den FC Stätzling. Der TSV Dasing wird Sieger im kleinen Finale und schafft es zum Kreisendturnier.

Gut besucht war zum Jahreswechsel die Dasinger Schulsporthalle. 224 Besucherinnen und Besucher vermeldete Turnierorganisator Helmut Brandmayr. Im Duell der beiden Bezirksligisten konnte sich der SV Mering durch den Treffer von Daniel Kapfer mit 1:0 gegen den FC Stätzling durchsetzen. „Einfach fantastisch, wie unsere Jungs da gespielt haben“, so SVM-Trainer Dominik Sammer. Die acht teilnehmenden Vereine zeigten ihr Können und geizten schon in den Vorrundenspielen nicht mit Toren – 53 Treffer standen da bereits zu Buche.

Die beiden ersten Fahrkarten für die Finalrunde um den Kreistitel des Fußballkreises Augsburg holten sich in der Gruppe A Bezirksligist SV Mering und der Kreisligist TSV Dasing, die sich im letzten Vorrundenspiel mit 1:1 trennten.