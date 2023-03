Handball

vor 51 Min.

Aus und vorbei: Kissinger Handballer steigen ab

Plus Die Handballer des Kissinger SC unterliegen im Kellerduell und steigen aus der Bezirksoberliga ab. Die KSC-Frauen gewinnen mit ihrer Ersatz-Torhüterin.

Von Domenico Giannino

Jetzt ist es offiziell: Die Handballer des Kissinger SC steigen aus der Bezirksoberliga ab. Die KSC-Frauen siegen dagegen auch mit der Ersatz-Torhüterin.

Mit der 29:35-Niederlage gegen den TSV Göggingen im vorletzten Saisonspiel steht fest, dass die Kissinger Männer die Bezirksoberliga auf dem letzten Platz beenden werden. Das Verletzungspech sorgte für eine Kissinger Mannschaft, die mit drei Akteuren der Zweiten verstärkt wurde. Damit hatte der KSC neun Feldspieler zur Verfügung. Am Anfang konnten diese das Tempo der Gäste noch mitgehen. Nach dem 9:9 in der elften Minute geriet Kissing aber nach und nach in Rückstand. Die Quote der technischen Fehler blieb hoch, selten war Kissing dauerhaft gefährlich. Auch in der Abwehr machte es der KSC seinem Gegner oft zu einfach. Darum kam Kissing nie wirklich nah heran. „Da haben wir nicht gut genug verschoben“, sagte Trainerin Patricia Hollerweger. „Ohne eine gut zupackende Defensive kann auch eine Aufholjagd nicht gelingen. Obwohl wir es in der letzten Viertelstunde wieder ganz ordentlich gemacht haben, kam das Aufbäumen zu spät.“

