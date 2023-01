Bange Minuten: Erster Kissinger Sieg erst lange nach Schlusssirene perfekt

Plus Krimi pur: Die Handballer des Kissinger SC jubeln erst einige Minuten nach Schlusspfiff über den ersten Saisonsieg Die KSC-Frauen nehmen ordentliche Revanche.

Eine Premiere gab es bei den Handballern des Kissinger SC. Das Schlusslicht vor seinen ersten Sieg ein. Selbst Minuten nach dem Schlusspfiff war der allerdings noch nicht klar. Die KSC-Frauen festigten Platz zwei.