Einer allein reicht nicht: Friedberg verliert zum Auftakt der Abstiegsrunde

Plus Zum Auftakt der Abstiegsrunde stemmt sich beim TSV Friedberg einzig Kilian Weigl gegen die Niederlage in Ismaning. Trainer Andreas Dittiger ist angefressen.

Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg hatten sich zum Start der Abstiegsrunde so viel vorgenommen, schließlich startete die Saison für das Team von Trainer Andreas Dittiger wieder bei null. Zum Auftakt der Play-offs ging es nach Ismaning. Bei der 28:32-Niederlage konnten die TSV-Handballer nur selten überzeugen.