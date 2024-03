Handball

14:24 Uhr

Friedberg schwächelt nur kurz: TSV Handballer schlagen Schlusslicht deutlich

Plus Die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg gewinnen in Dachau deutlich. Ein Spieler entpuppt sich als großer Rückhalt. Die Zweite verspielt großen Vorsprung.

Von Domenico Giannino

Mit einem souveränen 32:18-Sieg beim Tabellenletzten ASV Dachau haben sich die Friedberger Handballer in der Landesliga Süd den zweiten Erfolg nacheinander geholt und wohl endgültig aller Abstiegssorgen entledigt. Friedberg verbesserte sich zudem auf Rang fünf, wodurch sogar wieder Platz drei möglich ist.

In der Anfangsviertelstunde sah es nach einer eindeutigen Sache aus. Friedberg dominierte nach Belieben. Bald stand es 8:2 für die Gäste, Dachau hatte wenig zu bestellen. Doch danach traf Friedberg fast zehn Minuten lang nicht mehr ins Gehäuse. Der ASV kam so nach 24 Minuten zum 8:8 Ausgleich. „Nach der deutlichen Führung hat meine Mannschaft gedacht, dass es so gut läuft, dass sie jetzt ein wenig zu zaubern beginnen kann“, mahnte Trainer Udo Mesch.

