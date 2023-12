Handball

Letztes Heimspiel: TSV Friedberg hat Platz drei im Blick

Plus Die Handballer des TSV Friedberg sind im Verfolgerduell gefordert und wollen den Fans ein Adventsgeschenk machen. Ein wichtiger Spieler wird allerdings fehlen.

Noch bis Mitte Dezember sind die heimischen Handballmannschaften im Einsatz. Für die Männer des TSV Friedberg steht das letzte Heimspiel dieses Jahres an. Das Duell ist eine Standortbestimmung. Die Kissinger Handballer sind krasser Außenseiter.

Die Landesligamänner des TSV Friedberg haben am Samstag ab 20 Uhr den Tabellennachbarn Dietmannsried/Altusried zu Gast. Dann wollen die Handballer den Sprung auf Rang drei schaffen. Das letzte Heimspiel des Jahres ist zugleich die vorletzte Partie in der Hinrunde. Das Verfolgerduell des Dritten gegen den Vierten verspricht Spannung. Der TSV hat zuletzt mit drei Siegen in Folge überzeugt. Dietmannsried gab auf zwei Niederlagen Anfang November mit zwei Siegen die richtige Antwort. Friedberg hat jedoch nur einen Zähler Rückstand.

