Handball

vor 20 Min.

Sieg gegen Spitzenreiter: Friedberger Handballer sorgen für Überraschung

Plus Die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg schlagen den Spitzenreiter SV Anzing. Ein Spieler überragt offensiv. Die Zweite verpasst eine Sensation nur knapp.

Von Domenico Giannino

Die beiden Friedberger Männermannschaften waren am Wochenende im Einsatz und hatten jeweils schwere Aufgaben zu bewältigen. Für die Überraschung des Spieltags sorgten die Landesliga-Männer aus der Herzogstadt, die Spitzenreiter SV Anzing niederrangen. Auch bei der Zweiten ist es spannend.

Mit 27:24 (14:9) siegte der TSV Friedberg im Duell zweier Absteiger gegen Anzing. Trotz der guten sportlichen Ausgangsposition hatten die Oberbayern aber vor dem Spiel den Trainer getauscht. Laut Internetseite des Vereins waren unterschiedliche Vorstellungen und Prioritäten der Grund für die Trennung von Bob Zermani. Am Samstag war Markus Böhner, früher bei der TG Landshut, in der Verantwortung. Friedberg hielt gut dagegen, vor allem in der Abwehr passte es sehr gut. Bis zum 9:9 nach 22 Minuten war die Partie aber relativ torarm, erst in der Schlussphase der ersten Hälfte konnte Friedberg seine Abwehrstärke auch in eine immer deutlichere Führung ummünzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen