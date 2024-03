Handball

Torjäger angeschlagen: Friedberger Handballer wollen Schwung mitnehmen

Plus Die Handballer des TSV Friedberg wollen nach dem Sieg gegen den Spitzenreiter nachlegen. Für die Kissinger Frauen gilt es, im Fernduell dranzubleiben.

Von Domenico Giannino

Auch die Kissinger Handballmannschaften greifen am Wochenende wieder in den Spielbetrieb ein. Dabei hat ein Team gleich zwei Spiele vor der Brust. Wie schlagen sich die Landesliga-Männer des TSV Friedberg nach ihrem Coup gegen Spitzenreiter Anzing.

Handball Der SV Anzing, Tabellenführer und Mitabsteiger aus der Bayernliga, kam zum Punktspiel in die TSV Halle. Im Anschluss war den Zuschauern, Fans und Aktiven ein Konzert durch die Band SKILE im Vitalis geboten. Foto: Britta Limmer

Am Samstag ab 18.30 Uhr sind die Friedberger beim ASV Dachau im Einsatz. Dann wollen sie beim Letzten der Landesliga Süd ihren Platz im Mittelfeld festigen. Was in der jungen Friedberger Mannschaft steckt, hat sie mit dem Heimsieg gegen den Primus Anzing gezeigt. Auch Dachau hätte beinahe eine Überraschung geschafft gegen ein Spitzenteam. Doch anders als der TSV schaffte es der Tabellenletzte am Sonntag nicht, seine Führung gegen den Dritten aus Herrsching ins Ziel zu bringen. So rückt der Klassenerhalt für die Dachauer in weite Ferne.

