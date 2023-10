Handball

Trotz personeller Probleme: Friedberg Handballer wollen nächsten Sieg

Plus Die Handballer des TSV Friedberg empfangen am Samstag Unterpfaffenhofen. Es ist eine besondere Partie. Ein wichtiger Spieler steht nicht mehr zur Verfügung.

Von Domenico Giannino

Ein besonderer Heimspieltag steht für die Friedberger Handballmannschaften an. Der Samstag in der TSV-Halle steht unter dem Motto „Tag der Gesundheit“. Die Partner Rosenapotheke Friedberg, das Sanitätshaus Stein und Mayr, die Physiotherapie Praxis Akitivio sowie Kini Hören aus Friedberg sind in der Halle und haben einiges im Angebot. Gewinnspiele und weitere Aktionen zur Gesundheitsfürsorge sind geplant. Jedes Mitglied des Gesamtvereins hat freien Eintritt, und die Abteilung, welche die meisten Mitglieder vor Ort hat, bekommt einen Preis.

Die Landesliga-Handballer hatten vergangenes Wochenende spielfrei. Das nutzten die Friedberger, um zu regenerieren und den angeschlagenen Spielern die nötige Erholung zu geben. Dennoch ist der Einsatz von Daniel Okyere fraglich. Der Rechtsaußen hat sich am Sprunggelenk verletzt und ist noch nicht wieder völlig fit. Fraglich ist auch der Einsatz von Tom Cada nach einem Arbeitsunfall. Zudem steht dem TSV überraschend Kreisläufer Deacon Link nicht mehr zur Verfügung. Er folgte seinem früheren Trainer Andreas Dittiger nach Söflingen und wird in Zukunft in der Oberliga Baden-Württemberg auflaufen.

