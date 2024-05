Jugendfußball

06:21 Uhr

Spannung und enge Spiele: Fast 300 Tore beim Dasinger Jugendturnier

Plus 49 Mannschaften sind beim Nachwuchs-Vatertagsturnier des TSV Dasing dabei. Auch die heimischen Mannschaften mischen um die vorderen Plätze mit.

Von Reinhold Rummel

Die Sonne strahlte genau richtig beim traditionellen Albertus Quelle-Junior-Cup auf der Dasinger Sport- und Freizeitanlage. Die Junioren-Fußball-Abteilung des TSV um ihren neuen Juniorenleiter Benedikt Greppmair setzten das beliebte Event des Fußballnachwuchses erfolgreich fort. Turnierorganisator Jürgen Schmid hatte in den vergangenen Monaten einmal mehr in unendlichen Mailverkehr 49 Nachwuchsmannschaften der Altersklasse G- bis D-Junioren gewinnen können.

Noch einen Tag vor Turnierbeginn liefen die Telefondrähte pausenlos, um einigen Absagen noch Abhilfe zu schaffen „und die auf der Warteliste stehenden Vereine zu gewinnen“, so Schmid. Am Turniertag kamen dann die Nachwuchsmannschaften mit ihrem Anhang in Scharen auf die Dasinger Freizeitanlage und bildeten einmal mehr bei der Begrüßung ein fantastisches Bild. Florian Jacob und Igor Grosche arbeiteten bis zum Anpfiff an den Turnierplänen, die dann die Betreuer und Trainer nicht nur auf Papier, sondern auch über den eigens bereitgestellten QR-Code abgerufen werden konnten.

