vor 16 Min.

Vor nächstem Profi-Kampf: Friedberger Fatih Dübüs eröffnet Boxstudio

Plus Der Friedberger Boxer Fatih Dübüs bereitet sich auf seinen nächsten Profikampf vor, unter anderem in Berlin. Nebenbei baut er sich ein zweites Standbein auf.

Fatih Dübüs ist ein positiver Mensch. Muss man ja auch sein als Sportler, der zweimal pro Woche beim Sparring mehrere Schläge auf den Körper kassiert. Doch je näher sein nächster Kampf rückt, desto mehr negative Gedanken kommen auch in den Kopf des Friedbergers. Das hat weitreichende Auswirkungen.

Es ist Dienstagnachmittag, Dübüs ist gerade auf dem Weg nach München. Dort bestreitet der Friedberger Boxer auch seinen nächsten Kampf, am 9. März ist es so weit. Beziehungsweise soll. Denn der Kampf wurde mehrmals verschoben, zuletzt wegen einer Verletzung, die sich Dübüs beim Sparring zugezogen hatte. Nun bereitet er sich erneut vor: Ausdauer, Schlagkraft, Sparring, alles wie immer. Nur eine Sache ist anders: Den intensivsten Teil seiner Vorbereitung wird Dübüs weder in Augsburg noch in Friedberg absolvieren. Diesmal fährt er für drei Wochen nach Berlin. Und das hat einen besonderen Grund.

