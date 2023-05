Ottmaring

vor 45 Min.

Doppelter Aufstieg – Ottmaringer Schützen gelingt seltenes Kunststück

Gleich zwei Mannschaften der SG Ottmaring schafften den Aufstieg in die Bezirksliga: hier Daniel Wrigley (Luftpistole) und Simon Schuß (Luftgewehr).

Plus Sowohl das Luftgewehr- als auch das Pistolenteam schafft den Sprung in die Bezirksliga. Warum das so selten ist und wie es bei der Schützengilde nun weitergeht.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Ein Aufstieg ist im Sport das Höchste, das man erreichen kann. Manche Mannschaften scheitern über Jahre knapp, andere schaffen es nie – die Schützengilde Ottmaring hat in diesem Jahr gleich zwei Aufstiege geschafft. Sowohl die erste Luftgewehr- als auch die erste Luftpistolenmannschaft schießt in der kommenden Saison eine Liga höher. Das ist auf den ersten Blick gar nicht so außergewöhnlich, auf den zweiten aber schon.

Gleich zwei Mannschaften der SG Ottmaring schafften den Aufstieg in die Bezirksliga: (von links) Lena Spicker, Daniel Wrigley, Simon Schuß und Jugendleiter Peter Schwibinger. Foto: Sebastian Richly

Denn beide Teams schafften den Sprung von der Gauebene in die Bezirksliga. Das ist umso bemerkenswerter, dass jeweils von insgesamt fünf Gauen nur der Meister mit dem besten Ringdurchschnitt aufsteigen darf. Beiden Ottmaringer Teams gelang dies: "Der Aufstieg ist mega schwer, wir versuchen es jetzt schon mehrere Jahre. Dass es nun gleich mit beiden Mannschaften geklappt hat, ist außergewöhnlich. So etwas gibt es wohl nur einmal in der Vereinsgeschichte", erklärt Jugendleiter und Trainer Peter Schwibinger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen