Kissing hält gut mit: Radballer etablieren sich in 1. Bundesliga

Plus Der RSV Kissing holt auch am zweiten Spieltag der 1. Bundesliga fünf Punkte und verbessert sich in der Tabelle auf Rang sechs. In den Spielen geht es eng zu.

Auch am zweiten Spieltag der 1. Radball Bundesliga sicherten sich Martin Egarter und Thomas Kieferle vom RSV Kissing fünf Punkte aus vier Spielen. Dabei musste Kissing gegen zwei Mannschaften (Schiefbahn, Ginsheim) antreten, die im vergangenen Jahr bei der deutschen Meisterschaft die Plätze drei und vier belegten.

Beim Spieltag in Ginsheim (Hessen) stand zunächst die Partie gegen Denkendorf auf dem Programm. Beide Mannschaften begannen verhalten, schließlich wollten beide Teams nicht in Rückstand geraten. So entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Mitte der zweiten Hälfte gelang Kieferle mit einem Schuss in den Torwinkel die Führung für Kissing. Nun erhöhte Denkendorf den Druck und konnte zum Endstand von 1:1 ausgleichen. Einen denkbar schlechten Start erwischten Egarter und Kieferle gegen Naurod (Hessen). Schnell lagen die Paartaler mit 0:2 im Rückstand. Kieferle konnte aber noch vor dem Seitenwechsel verkürzen. Im zweiten Spielabschnitt wurde Kissing zunächst ausgekontert. Naurod wehrte einen Kissinger Torschuss ab. Nach zwei schnellen Pässen erhöhten Sie auf 3:1. Kissing spielte nun intensiv nach vorne und kam zu Torchancen. Mit zwei Toren gelang noch der 3:3-Ausgleich. Danach wehrte Egarter einen Torschuss mit der Schulter ab und setzte einen Weitschuss über das gesamte Spielfeld an. Der Ball verfehlte nur um wenige Zentimeter das Tor. Besser machten es die Hessen. Die kamen kurz vor Schluss mit einem wuchtigen Schlagschuss zum Siegtreffer.

