Radball

25.01.2023

Licht und Schatten zum Auftakt: Kissinger Teams ganz oben und ganz unten

Die Kissinger Martin Egarter (links) und Thomas Kieferle führen die Tabelle der 2. Bundesliga an.

Plus Die Erste Radballmannschaft des RSV Kissing des führt die 2. Bundesliga an. Die Zweite steht am Tabellenende. Der nächste Spieltag findet vor heimischer Kulisse statt.

Einen gelungenen Saisonauftakt legte die Erste Kissinger Radball-Mannschaft mit Martin Egarter und Thomas Kieferle in der 2. Bundesliga auf das Parkett. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen übernahmen die Paartaler die Tabellenspitze. Nicht fit angetreten waren Andreas Pongratz und Lukas Keller. Letztlich gingen alle fünf Spiele der Zweiten Mannschaft verloren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

