Trauer nach Abstieg: Mering und Ried müssen runter - Harthausen vor Showdown

Plus Die Meringer Schützen steigen nach zwei Niederlagen aus der Oberbayernliga ab. Auch für die SG Ried heißt es Abschied nehmen. Harthausen-Paar hat ein Finale.

Von Reinhold Müller

Bei den letzten Bezirksrundenwettkämpfen präsentierten sich die Vereine aus dem Sportschützengau Friedberg äußerst schwach. Einzig die SG Ottmaring konnte überzeugen. Besonders bitter endete die Saison für die Luftgewehrschützen von KK Mering in der Oberbayernliga West.

Eine alles andere als leichte Aufgabe stand Mering in der letzten Runde in Alberzell bevor. Dabei musste man gegen den Angstgegner, der zweiten Mannschaft von Eichenlaub Unterstall unbedingt gewinnen, um noch dem Abstieg zu entkommen. Während Cäcilia Stadtherr mit 387:391 gegen Katharina Hörmann unterlag, holte sich Michaela Hirschberger dank einer kämpferisch starken Leistung gegen Ramona Münzinger in einer spannenden Partie mit 385:383 den Punkt. Doch in den weiteren Paarungen waren Stefan Zieglmeir (369) gegen Katharina Beil (384), wie auch Thomas Helpert (365) gegen Sebastian Frohnwieser (382) und Natalie Posselt (370) gegen Anna Haberl (386) klar unterlegen. Nach dieser 1:4-Niederlage folgte gegen den Tabellenzweiten Edelweiß Gilching eine 0:5-Schlappe, wobei in der Spitzenpaarung zwischen Stadtherr und der aus Österreich kommenden Theresa Meissl beide bis zum Schluss mit einer Weltklasseleistung von 394 Ringen gleichauf lagen. Im entscheidenden Stechschießen um den Ehrenpunkt musste sich die Merchingerin erst nach dem dritten Schuss mit 9:10 geschlagen geben. Auch eine Steigerung auf 387 Ringe von Michaela Hirschberger reichten gegen starke 391 Ringe von Sarah Trauner nicht. In den Paarungen drei bis fünf mussten die Meringer Stefan Zieglmeir (370) gegen Marco Hilger (387), Thomas Helpert (365) gegen Susanne Hilger (387), wie auch Natalie Posselt (373) gegen Martina Hilger (384) die Treffsicherheit ihrer Gegner neidlos anerkennen. Durch die beiden Pleiten steigt Mering in die Bezirksoberliga ab. In der Einzelwertung der haben sich Stadtherr mit einem Durchschnitt von 391,5 Ringen (zweiter Platz), sowie Michaela Hirschberger (384,0/13.) gut platziert. Die meisten Einzelpunkte holte Hirschberger mit zehn Siegen bei 14 Wettkämpfen. Stadtherr konnte an Position eins acht Siege für sich verbuchen.

