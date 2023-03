Schießsport

Premiere bei Gaumeisterschaften: Mering dominiert in neuer Disziplin

Plus Im Schützengau Friedberg werden an drei Orten die Gaumeisterschaften in verschiedenen Wettbewerben ausgetragen. Es geht teilweise ganz eng zu.

Erstmals wurden auch die Luftgewehr-Gaumeisterschaften, welche für die Erwachsenen in Harthausen und die Jugend in Freienried stattfanden, mit der Zehntel Wertung ausgetragen. Dabei sind auch Ergebnisse von über 400 Ringen möglich. Diese Topleistung gelang sechs der mehr als 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Eine absolute Spitzenleistung von 410,2 Ringen erzielte Christiane Lidl aus Ried, die damit vor Lena Spicker ( Ottmaring) mit 407,6 Ringen und Katja Schwibinger (Haberskirch /398,7) Gaumeisterin der Damenklasse I wurde. Mit 384,0 Ringen gewann bei den Damen II Bianca Madjari vor Margit Arzberger (374,6) und Susanne Späth (372,6/ alle Harthausen-Paar), während bei den Damen III Renate Gastl-Reiner (Harthausen) mit 355,5 Ringen Gaumeisterin wurde. Mit 400,7 Ringen holte sich in der Herrenklasse I Andreas Schuß (Ottmaring) den Titel vor Dominik Baur (Bachern/399,6) und Markus Pfister ( Ried/396,8). In der Herrenklasse II gewann Hans-Jürgen Späth (Harthausen/392,0) klar vor Anton Oswald (Bachern/ 379,5) und Daniel Münzner ( Kissing/377,5). Da in der Herrenklasse III Stefan Zieglmeir (Kissing) und Johann Pany (Ried) außer Konkurrenz vorgeschossen hatten, wurde hier Vereinskamerad Reinhold Müller mit 389,7 Ringen vor Pierre Stumpf (Kissing/387,3) und Richard Westermeir (Egenburg/ 381,6) Gaumeister. Erich Mayr (Dasing) gewann mit 348,5 Ringen bei den Herren IV.

