Drei Medaillen für Friedberger Sportakrobatinnen

Die Sportakrobatinnen des TSV Friedberg zeigen beim Nachwuchsturnier ihr Können. Am Ende springen drei Medaillen heraus.

Beim bayerischen Nachwuchsturnier in Königsbrunn waren auch die Sportakrobatinnen des TSV Friedberg am Start. Mit vier Einheiten waren die Herzogstädterinnen vertreten, für drei davon war es zugleich der erste Wettkampf in diesem Jahr.

Neu zusammengestellt gingen Emilia Bettighofer und Carla Klenovsky in der Altersklasse KFL2 an den Start und zeigten bei ihrem ersten gemeinsamen Wettkampf eine tolle Übung und sorgten besonders mit ihren Gesichtsausdrücken in der Choreografie für einige Lacher im Publikum. Ein kleiner Patzer schlich sich noch ein, somit landeten sie in einem Teilnehmerfeld von acht Paaren auf dem fünften Platz.

Mayleen Wögler und Vera Schackmann präsentierten sich mit neuer Choreografie erstmalig in der nächsthöheren Schülerklasse und zeigten trotz zwei Zeitfehlern eine deutliche Steigerung zu ihrem bisherigen KFL-Programm. Sie durften sich über Platz drei und die Bronzemedaille freuen. In der Altersklasse wkk 1.2 zeigte das Damenpaar Hannah Weiher und Emilia Muhra trotz Krankheit in der Vorbereitung, dass sie ihr Programm sicher beherrschen. Da diese Altersklasse erstmalig an den bayerischen Meisterschaften vertreten sein wird, galt das Nachwuchsturnier als Qualifikation hierfür. Mit Platz drei und der Bronzemedaille sicherten sie sich somit ein Ticket für die Bayerische. Luna Bartl und Jasmina Schneider sammelten Anfang des Jahres bereits internationale Erfahrung in Bristol (England). Am Nachwuchsturnier konnten sie ihre Balanceübung sauber abrufen und freuten sich bei starker Konkurrenz hinter ihren Landeskaderkolleginnen aus Augsburg über die Silbermedaille in der Altersklasse Jugend. (AZ)