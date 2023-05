Tanzsport

Kissinger Tanzstudio räumt bei bayrischen Turnieren ab

Ayleen Wrusch (hinten) und Marlene Sager vom Kissinger Tanzstudio Effekt wurden Zweite in der Commercial Profileague.

Plus Das Tanzstudio Effekt aus Kissing ist bei einem bayernweiten Wettkampf mit 64 Tänzerinnen und Tänzern vertreten. Es springen reihenweise Podestplätze heraus.

Mit vier Turniergruppen und insgesamt 65 Tänzerinnen und Tänzern startete das Kissinger Tanzstudio Effekt am Samstag bei den bayerischen Wettkämpfen des Deutschen Amateur Turnieramts (DAT) in Wolfratshausen. "Ich bin so stolz auf meine Mädels und Jungs", freute sich Studioleiterin Evelyne Wrusch über die Erfolge.

Morgens um 5.45 Uhr starten zwei Busse nach Wolfratshausen zu den bayerischen Turnieren. Dafür hatten alle Gruppen monatelang mit ihren Coaches trainiert. Wrusch organisierte zudem Workshops, um die Tänzerinnen und Tänzer auf die Turniersaison vorzubereiten. Schon bei der Hinfahrt war die Anspannung zu spüren. "Während des Turniers haben sie gekämpft, gelacht, geweint, mitgefiebert und vor Freude geschrien", schildert Wrusch. Doch das monatelange Training zahlte sich aus.

