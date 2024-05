Tennis

Fehlstart für Friedberger Tennis-Männer: Befreiungsschlag für Meringer Damen

Plus Die Tennis-Herren des TC Friedberg kassieren zum Auftakt der Bayernliga-Saison eine Niederlage. Beim TC Mering siegen sowohl die Männer als auch die Frauen.

Von Peter Kleist und Michael Müller

Während die Tennismänner des TC Friedberg in der Bayernliga einen Fehlstart hinlegten, fuhren die Herren des TC Mering bereits den zweiten Sieg ein. Auch die TCM-Damen gewinnen.

TC Friedberg Das Saisonziel der Friedberger Tennisherren ist nach dem überraschenden Aufstieg in die Bayernliga klar formuliert: Es heißt schlicht und ergreifend Klassenerhalt. „Und das wird schwer genug“, erklärte TCF-Präsident Stephan Pasdera . Wie schwer, davon konnten sich die Friedberger schon beim 3:6 im Nachbarschaftsduell gegen den TC Gersthofen ein Bild machen. Der Saisonstart stand für die Friedberger unter keinem guten Stern. „ Dean Thurner ist verletzt, Martin Benes steckt mitten im Abitur und Alexander Leischner weilt gerade in den USA “, so Friedbergs Trainer Jiri Zavadil . Dennoch schlug sich der TCF wacker, auch wenn nur ein einziges Einzel gewonnen werden konnte. Ivo Minar setzte sich klar mit 6:1 und 6:1 durch. Minar spielte vor Jahren schon einmal für den TCF, wurde dann Profi und gewann 2009 den Doppelwettbewerb bei den BMW-Open in München . Drei Spiele gaben die Friedberger erst im dritten Satz ab, Dominik Recek, Samuel Braun und Ben Brandl hatten dabei das Nachsehen. Recek vergab im dritten Satz drei Matchbälle, nachdem er im zweiten bereits einen abgewehrt hatte. Tobias Schröder und Noah Thurner verloren in zwei Sätzen. In den Doppeln punkteten noch Thurner/ Braun und Recek/ Minar . Dagegen untermauerten die Herren II in der Südliga 1 ihren Spitzenplatz mit einem 5:4 gegen Unterzeitlbach. Markus Schröder , Lasse und Levin Bergmiller , Markus Schuster , Fabian Rauser und Loris Kölble führten nach den Einzeln mit 4:2, den entscheidenden Punkt holten Schuster/Lasse Bergmiller mit 7:5 und 7:5.

Erfolgreich verlief der Start für die junge Damenmannschaft des TCF in der Landesliga 2. Mit 8:1 setzten sich Katrin Leischner, Paulina und Lilli Koch, Carolin Gründl, Jessica Lavrov und Laurina Schön beim TC Legau durch. Schon in den Einzeln machten die Friedbergerinnen mit 6:0 alles klar. Auf Erfolgskurs steuern auch die Herren 30 in der Landesliga 2. Nach dem 8:1 zum Auftakt gegen den SV Unterschneitbach ließen die Friedberger ein 5:4 beim TC Weilheim folgen und sind nun Tabellenführer. Die Damen 40 gewannen in der Landesliga 1 nach einer 1:8-Pleite in Schondorf nun mit 9:0 gegen die TeG Allgäuer Tor.

